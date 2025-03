Sargento da reserva se entrega após ferir vizinho com facão, na Vila Nasser

Na manhã desta quinta-feira (13), uma briga entre vizinhos na Vila Nasser, em Campo Grande, resultou em um homem esfaqueado na cabeça e no abdômen. O autor do ataque, um sargento da reserva da Polícia Militar, se entregou após negociações com equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais), que duraram cerca de uma hora. A vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, estava consciente e foi levada à Santa Casa. A polícia revelou que o sargento e a vítima se conheciam e costumavam se encontrar para beber, mas recentemente haviam se desentendido. O motivo exato da briga ainda não foi esclarecido. Após o ataque, o sargento se trancou em sua residência, e a polícia teve que negociar sua rendição. Durante a abordagem, foi encontrada uma espingarda de pressão e munições dentro de um carro estacionado na casa do autor. O sargento, aposentado desde 2017, foi localizado nos fundos de sua residência. A Polícia Militar foi acionada, e a situação foi resolvida com a entrega do agressor. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

