Ronnie Lessa é transferido de Campo Grande para penitenciária de segurança máxima de Tremembé (SP)

O ex-policial militar está preso desde 2019 por matar a vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes, no Rio de Janeiro.

O ex-policial militar Ronnie Lessa, foi transferido na manhã desta quinta-feira (20), da Penitenciária Federal de Campo Grande para a Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, um presídio de segurança máxima, no interior de São Paulo. Lessa estava preso na Capital desde 2019 por participar da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após um pedido da defesa de Lessa.

O detento saiu do presídio federal escoltado por viaturas da Polícia Penal Federal e vai deixar Campo Grande em um voo fretado da FAB (Força Aérea Brasileira).

Condenado, Ronnie Lessa confessou que assassinou Marielle e apontou os mandantes do crime durante depoimento de delação premiada no ano passado.

Argumento da defesa

De acordo com a defesa do ex-policial militar, ao ser transferido para São Paulo, Lessa ficará mais próximo da família. A transferência de Lessa para Tremembé foi previamente acordada com o governador da cidade paulista, Tarcísio de Freitas.

Conforme apurado pela TV Globo, a decisão de transferir Ronnie Lessa para Tremembé está na contramão do posicionamento do secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Marcelo Streifinger. Em manifestação anexada ao processo, ele disse que o presídio não comporta Lessa, devido à superlotação do local.

O ex-policial ficará em uma cela individual, sem contato com outros presos.

Assassinato

Em seu acordo de delação que foi base das investigações, Lessa contou como o crime foi orquestrado e entregou o nome dos mandantes, o que resultou na prisão dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa.

Segundo Lessa, os Brazão ofereceram como pagamento um loteamento clandestino na Zona Oeste do Rio, avaliado em mais de 20 milhões de dólares.

Penitenciária 1

A P1 de Tremembé é considerada um presídio de segurança máxima no Vale do Paraíba, sendo a única penitenciária masculina nesse perfil.

O local atualmente está superlotado, segundo os números da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). A unidade tem capacidade para abrigar 1.491 detentos, mas está superlotada: atualmente 2.171 presos cumprem pena no local — 680 a mais do que o limite.

Ao todo, a penitenciária conta com seis pavilhões e possui bloqueador de celular. No local, os presos têm quatro refeições ao dia, além do banho de sol.

Com informações do g1