Revendedor clandestino de armas é preso em Dourados

Um homem de 30 anos acusado de comprar e revender armas de forma clandestina na região de Dourados foi preso na última quinta-feira (17).

Conforme apurado, o autuado, que já havia cumprido pena por Tráfico de Drogas e Receptação, estava buscando no mercado clandestino armas para comprar. A prisão foi realizada em flagrante através da Polícia Civil da 2º delegacia de Dourados.

O homem as reformava e, posteriormente, as vendia para quem se interessasse. Nos últimos dias, o investigado passou a anunciar em redes sociais e para amigos que estaria vendendo duas armas de fogo, sendo a primeira uma pistola 9mm e a segunda um revólver calibre 38.

Policiais civis conseguiram monitorá-lo e flagraram o momento em que ele foi até a casa de um outro homem, na região do Jardim Del Rey, para realizar a entrega do revólver calibre 38 pelo valor de R$ 3.500,00. Ao ser questionado sobre a pistola 9mm, informou que a teria vendido no dia anterior pelo valor de R$ 5.000,00.