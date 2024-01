Recém-saídos de presídio sequestram homem e ameaçam de morte em Coxim

Na manhã da última segunda-feira (29/01), a cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul, foi palco de uma ação policial que resultou na prisão de R.M.S., acusado de extorsão mediante sequestro. A operação, conduzida pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar.

De acordo com as autoridades, R.M.S. e outros dois indivíduos partiram de Campo Grande por volta das 03h em direção a Coxim, culminando em um ato violento na residência da vítima. Ao avistarem o morador retornando do mercado, o forçaram com brutalidade a entrar em um veículo, sendo observados por uma testemunha que relatou o momento angustiante e os pedidos desesperados de socorro.

A vítima, conforme depoimento à polícia, foi conduzida para um local ermo conhecido como lixão, onde os criminosos, alegando serem faccionados recém-saídos do presídio, ameaçaram matá-lo caso não efetuasse um pagamento via pix no valor de R$ 250 mil.

R.M.S. tentou justificar a ação criminosa, alegando que a vítima possuía uma dívida com ele e, por isso, foram cobrar, mencionando que também tinha compromissos financeiros com os outros coautores. Em um ato de crueldade, os criminosos contataram a esposa da vítima, exigindo o telefone do filho para realizar a transferência.

Entretanto, a resistência da esposa, que se recusou a fornecer o telefone e informou que a polícia já havia sido acionada, levou os coautores a empreenderem fuga em um veículo Cronos branco, abandonando R.M.S. e a vítima no posto Faedo.

A atuação policial resultou na identificação dos envolvidos, do veículo utilizado no crime e na obtenção de imagens capturadas por câmeras de segurança, contribuindo significativamente para o avanço das investigações. Ambos foram abordados e conduzidos para a Unidade Policial, onde as autoridades puderam colher depoimentos e detalhes cruciais para a conclusão do caso.

