Recém-nascida de apenas 9 dias é encontrada morta pela mãe

Uma bebê recém-nascida de apenas nove dias, foi encontrada sem vida pela mãe, por volta das 8h30 deste sábado, em casa, na cidade de Rio Brilhante, a 170 quilômetros de Campo Grande. Ela chegou a ser levada para o pronto-socorro do Hospital de Rio Brilhante mas já estava sem os sinais vitais.

De acordo com informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a mãe informou a polícia que por volta das 3h30 da madrugada acordou para tomar um remédio devido a cesária que realizou. Neste momento a bebê dormia em um carrinho, porém a mulher pegou a criança e a colocou para dormir na cama, ao seu lado.

Ainda segundo a mãe, a criança não quis mamar. Na manhã de hoje, por volta das 8h, ao acordar, ela percebeu que o bebê estava enrolado em cobertas, já sem vida. Desesperada, a mãe saiu para a rua, pedindo socorro. Um vizinho foi ajudar e chamou um casal de moto que levou a bebê para o hospital.

Segundo a equipe médica do hospital, a bebê deu entrada sem pulsação, sem batimentos cardíacos, pele pálida e com rigidez cadavérica. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é que o óbito tenha ocorrido cerca de duas horas antes.

O delegado Goethe Arce, que esteve no hospital, decidiu encaminhar o corpo para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados, para exames e constatar a causa da morte. O caso é tratado como morte a esclarecer.