Receita e Polícia Federal bloqueiam 27 toneladas de carbonato de cálcio em Corumbá

Carga irregular com destino à Bolívia poderia ser usada na produção de drogas

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal resultou, nesta quarta-feira (1º de abril), na retenção de cerca de 27 toneladas de carbonato de cálcio na região de fronteira em Corumbá. Apesar de ser amplamente empregado em setores industriais, como construção civil, produção de papel, plásticos, tintas e cosméticos, o produto também pode ser utilizado na fabricação de cocaína.

Segundo as autoridades, a ação integra um esforço contínuo de inteligência voltado a dificultar que organizações criminosas tenham acesso a insumos químicos usados na produção de entorpecentes.

A carga tinha como destino a Bolívia, mas apresentou irregularidades na documentação, incluindo a ausência de licença de exportação válida. Por não atender às exigências administrativas, o material foi retido pelas equipes da Receita e da Polícia Federal.

O carbonato de cálcio é controlado justamente porque, quando processado, pode atuar como agente químico nas etapas iniciais da extração da cocaína. Apesar disso, o insumo continua sendo essencial em diversos setores legais, como a indústria farmacêutica e de cosméticos.

As autoridades ressaltaram que a retenção tem impacto direto na logística de grupos criminosos, além de causar prejuízos financeiros. A fiscalização na região foi reforçada devido à recorrência de tentativas de transporte irregular desse tipo de produto.

As circunstâncias do caso continuam sendo investigadas, dentro das atribuições legais das instituições envolvidas.

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