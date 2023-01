Realizando atendimento pré-hospitalar, policiais civis salvam duas vítimas de acidente

Uma equipe da Delegacia Especializada da Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) realizava ontem (25) diligências na região de Ponta Porã, distante a 329 quilômetros de Campo Grande, quando se depararam com um acidente envolvendo dois veículos, no qual três pessoas ficaram gravemente feridas.

Percebendo a gravidade, a equipe iniciou os atendimentos pré-hospitalares às vítimas, constatando-se que uma delas foi a óbito no exato momento do acidente. Também foram atendidas uma segunda pessoa, que estava inconsciente e uma terceira que possuía fratura exposta e perda massiva de sangue.

Diante disso, foram usados os equipamentos de primeiros socorros para a estabilização das duas vítimas, mantendo-as vivas até a chegada do Corpo de Bombeiros, para que fossem encaminhadas para o hospital.

