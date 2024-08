Rapaz morre em acidente na BR-376

O jovem, de 20 anos, morreu no local; as causas do acidente estão sendo investigadas pela PRF

O motociclista Gabriel Silva Serafim, de 20 anos, morreu após colidir em um caminhão de transbordo de uma usina, na BR-376, entre as cidades de Ivinhema e Deodápolis, na tarde desse sábado (03).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o rapaz havia morrido no local devido a gravidade dos ferimentos.

O motorista do caminhão saiu ileso, e o caso está sendo investigado pela PRF (Policia Rodoviária Federal).

