Rapaz é ferido a tiros e encaminhado ao hospital em estado grave

Um homem, de 38 anos, foi encontrado ferido a tiros, na noite de ontem (9), em uma estrada vicinal no Assentamento Palmeira, em Nioaque, a 184 quilômetros de Campo Grande. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave.

Segundo informações da polícia, a vítima foi encontrada na estrada por um morador do assentamento de 54 anos. Ao deparar com a vítima sangrando, prestou os primeiros socorros e levou até o hospital Marechal Rondon, em Jardim.

Segundo apurado pelo site local, o médico legista disse que os tiros foram a queima a roupa e por conta da gravidade, seria necessário encaminhar a vítima até a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda conforme o site Jardim MS News, a vítima estava em um estabelecimento ingerindo bebida alcoólica com amigos, antes de ser encontrado ferido na estrada. O boletim de ocorrência registrado na delegacia do município, não detalha o ocorrido.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

