Quatro pessoas são presas por tráfico em Bela Vista

Polícia encontrou drogas prontas para venda, dinheiro e até máquina de cartão em imóveis investigados

Quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (31), em Bela Vista, durante uma ação contra o tráfico de drogas. Em dois dos locais, foram encontradas porções de crack e maconha já prontas para venda, além de dinheiro, máquina de cartão e um simulacro de arma.

A operação aconteceu após investigações indicarem pontos de comercialização de drogas na cidade. Ao todo, quatro endereços foram alvo de buscas.

Em uma das casas, um casal foi preso, e a mulher escondia porções de crack no corpo, que foram encontradas durante a abordagem. Em outro imóvel, dois homens foram detidos com maconha separada para venda.

Os suspeitos já tinham envolvimento com crimes de tráfico e porte ilegal de arma. Em um dos locais, também foi identificado um espaço usado para consumo de drogas dentro do próprio imóvel.

A ação contou com apoio de equipes de outra cidade e mobilizou policiais e viaturas durante a operação.

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