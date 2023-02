Quatro pessoas são presas por posse ilegal de armas; grupo pretendia vingar morte de colega

Na manhã desta quarta-feira (01), quatro pessoas foram presas em flagrante por porte e posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. O grupo foi encontrado com fuzis e pistolas que seriam usados para vingar a morte de um comparsa, conforme informações da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

De acordo com o delegado responsável, Roberto Oliveira Guimarães, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão no Jardim Imá, em Campo Grande. Anteriormente, agentes da Denar receberam denúncias de que havia um grupo criminoso com posse de armamento ilegal, explicou o delegado durante coletiva de imprensa.

Um grupo da polícia foi encaminhado para o bairro, onde algumas residências foram investigadas. Em duas delas, foram localizados dois fuzis calibre 762 importado e três pistolas, sendo uma duas de .40 e duas glocks, – se que uma delas, de 9 milímetros, estava preparada com seletor de rajadas. “

“Eles [atiradores] utilizam esse tipo de carregador porque tem capacidade de 30 munições, que aumentam o poder de fogo desse tipo de pistola. Geralmente, é usado em homicídios e serviços de pistolagem”, disse o delegado.

Uma mulher, de 53 anos, está entre os detidos. Segundo o delegado Guimarães, ela seria tia de um dos suspeitos e também escondia o armamento embaixo da cama. Os outros presos são três homens de 21, 25 e 31 anos. Os nomes não foram divulgados.

O armamento foi apreendido e levado para a delegacia. O caso segue sob investigação da Denar.

