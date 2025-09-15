Quatro pessoas são presas em Iguatemi com caminhão furtado no Paraná

Grupo responderá por receptação, associação criminosa e desobediência após flagrante da Polícia Civil

A Polícia Civil de Iguatemi prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (15), quatro pessoas suspeitas de envolvimento nos crimes de receptação, associação criminosa e desobediência. O grupo foi flagrado com um caminhão furtado horas antes na cidade de Umuarama (PR).

A corporação recebeu, por volta das 8h30, a informação de que um caminhão boiadeiro vermelho estava estacionado em frente ao frigorífico Iguatemi Foods e poderia ser produto de furto. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois homens de 19 anos próximos ao veículo. Eles não portavam documentos de identificação e, durante entrevista preliminar, alegaram que estavam transportando o caminhão de Umuarama para Sete Quedas (MS), mas não souberam informar qual carga levariam ou a empresa contratante.

Após consulta à Delegacia de Umuarama, foi confirmado o registro de furto qualificado do veículo, ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Durante a ocorrência, a polícia também foi alertada sobre um carro que estaria dando apoio ao transporte do caminhão. O motorista de um GM Astra preto desobedeceu ordem de parada e tentou fugir pela MS-386 em direção a Japorã, mas acabou interceptado na entrada da Aldeia Porto Lindo.

No carro estavam um homem de 25 anos e uma mulher de 25 anos. Eles disseram que receberam a oferta de R$ 2 mil cada para acompanhar o deslocamento do caminhão até Sete Quedas e, em seguida, retornar ao Paraná.

Os quatro suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, junto com o veículo recuperado.

