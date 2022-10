Quatro dias após matar esposa, homem se entrega à Polícia

Nelci Cassimiro, de 46 anos, conhecido como “Kiko” se entregou à Polícia quatro dias depois de matar sua esposa em Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai. O indivíduo procurou advogados, entretanto, o autor só comparecerá à delegacia na próxima segunda-feira, dia 24 de outubro.

A decisão do autor foi protocolada pela defesa na tarde desta sexta-feira (21), na Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) do município.

O crime

Ana Carolina Jara foi encontrada morta no quintal da residência, na última terça-feira (18). A mulher estava com seis perfurações. Após cometer o crime, Nelci Cassimiro, passou na casa de uma amiga da vítima, contou o que havia feito, fugiu do local e até então era procurado pelas autoridades policiais.

O autor já tinha 9 passagens na Polícia. A maioria era em relação a violência doméstica, sendo uma ameaça registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. Já em 2019, Cassimiro chegou a ser preso, ano em que constam duas passagens policiais por lesão corporal dolosa, também no âmbito da violência doméstica.

