Quase meia tonelada de drogas são apreendidas e duas pessoas presas no Guanadi

Também foram apreendidos balanças de precisão e outros petrechos utilizados na separação e embalagem das drogas

Nesta semana, 476,8 quilos de drogas foram apreendidos em um imóvel no bairro Guanadi, em Campo Grande.

Também foram presas duas pessoas na ação conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana (ROMU) e a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENAR)

Dentro do imóvel foram encontrados diversos tabletes de entorpecentes, além de balanças de precisão e outros petrechos para a separação e embalagem da droga. Uma motocicleta também foi apreendida.

Os presos e os itens foram encaminhados para a DENAR, onde o caso foi registrado para a lavratura do flagrante.

