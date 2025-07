Quase 5 mil ocorrências foram registradas no balanço da Polícia Militar no primeiro semestre de 2025

Foi divulgado o balanço da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) em relação as principais ações realizadas entre os meses de janeiro e junho de 2025.

No primeiro semestre deste ano, foram apreendidos 476 armas de fogo, contribuindo diretamente para a redução da violência e a retirada de armamentos ilegais de circulação. No mesmo período, 679 veículos foram recuperados, devolvendo o patrimônio aos seus legítimos proprietários.

No combate ao tráfico de drogas, foram apreendidas 90 toneladas de entorpecentes, resultado de operações e ações integradas de policiamento ostensivo. As equipes também cumpriram 1.856 mandados judiciais, reforçando a atuação da PMMS no apoio ao Poder Judiciário.

Além disso, foram registradas 4.756 ocorrências com prisões em flagrante, evidenciando a pronta resposta da Polícia Militar frente às situações de crime e emergência..

Os dados demonstram o empenho diário dos policiais militares sul-mato-grossenses em proteger a população, fortalecer a ordem pública e garantir a paz social.