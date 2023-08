Quadrilha especializada é presa com pasta base de cocaína em alforge na BR-262

Uma quadrilha especializada que transportam pasta base de cocaína, escondidos em alforge, da Bolívia para o Brasil, foram presos em uma ação conjunta da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na tarde de ontem (24).

De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu na BR-262, quando os policiais avistaram membros da quadrilha, entre eles, uma mulher. Segundo o delegado Hoffman D’ Ávila, a quadrilha buscava a droga na Bolívia, usava a bolsa alforje para andar pelo matagal, na tentativa de fugir da fiscalização. “Essa bolsa é muito usada por traficantes, quando eles transportam cocaína por via terrestre e assim, eles conseguem fugir da fiscalização feita pela rodovia”, relatou.

Ainda conforme o depoimento do delegado, os membros já vinham sendo monitorado há algum tempo. Em posse do trio, os policiais encontraram 40 quilos de pasta base de cocaína e 7 quilos de cocaína, avaliados em R$ 1 milhão.

“A cocaína tinha uma marca com desenho de um peixe-carpa. Esse desenho apresenta pra gente a qualidade da cocaína e quem poderia ser o fornecedor”, detalhou Hoffman.

Ainda durante a coletiva de imprensa, os policiais da Denar relataram que ainda na tarde de ontem, um homem que estava em um veículo Hyundai Vera Cruz, transportava 40 quilos de pasta base de cocaína, escondidos no painel do veículo. Questionado, o motorista disse que estava a caminho de Miranda e que trabalhava com venda de doces. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

