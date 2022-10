Psicólogo usou hipnose para praticar sexo oral com paciente, aponta inquérito

A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, Gabriela Venoni, informou que foi finalizado o inquérito sobre a acusação de estupro contra o psicólogo Jorge Zacarias, 63, onde treze vítimas registraram ocorrência contra.

O inquérito finalizado da Polícia Civil na última sexta-feira (7), aponta que, em um dos casos, o homem usou a técnica de hipnose para abusar de uma paciente e praticar sexo oral. Informações levantadas durante as investigações mostram que o autor usava o mesmo “modus operandi” há vários anos, abusando das vítimas dentro do consultório.

Segundo Dourados News, também houve uma vítima que registrou um boletim de ocorrência por crime de injuria racial, no sentido da discriminação por atos LGBTFóbicos. Apesar do inquérito ter sido finalizado, a Polícia Civil reforçou que, se houver outras vítimas, elas podem procurar a delegacia para registrar a ocorrência.

No interrogatório, o indivíduo compareceu acompanhado do advogado e fez o uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Jorge deve responder por estupro qualificado, crime de violação sexual mediante fraude e pode pegar mais de 100 anos de prisão. É o que estima a delegada responsável pelo caso, Gabriela Venoni.

Jorge Zacarias tem consultório em Dourados e é contratado pela Prefeitura de Fátima do Sul para atendimentos em psicologia. Ele tem especialização em hipnoterapia educativa.