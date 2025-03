Professor de jiu-jitsu é preso por estupro de adolescente em Itaporã

Na última segunda-feira (3), a Justiça mandou prender o professor de jiu-jitsu, de 32 anos, acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos na cidade de Itaporã.

O crime ocrreu em outubro do ano passado e no último dia 27 de fevereiro, o mandado de prisão preventiva contra o homem foi expedido.

Ele foi localizado pela polícia apenas na segunda-feira, na galeria onde trabalha que leva o nome dele, no centro de Itaporã.

O crime foi registrado no dia 30 de outubro de 2024 na delegacia pela mãe da vítima. Ela relatou que a filha lhe contou que estava sofrendo abuso sexual entre os meses de agosto e setembro pelo homem.

Ela disse que ambos já se conheciam e que começaram um relacionamento na véspera de aniversário da adolescente e nas palavras dela “onde se beijaram e tiveram relações sexuais”

Após ver a troca de mensagens entre a filha e o homem, ela viu que o suspeito teria sugerido a jovem para que cometesse aborto e havida dado pílulas a ela.

Segundo Informações do site Dourados informa, a adolescente de 14 anos cometeu suicídio em janeiro deste ano.

