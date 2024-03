Professor e adolescente são vítimas de duplo homicídio em ginásio de esportes

Viaturas da Polícia Civil e Militar atenderam o chamado de um duplo homicídio, por volta das 11 horas desta sexta-feira (15), em frente ao Ginásio Poliesportivo Dione Grison Dutra, na região central da cidade de Sonora, a aproximadamente 363 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Idest, as vítimas foram identificadas como um professor de futsal conhecido como Jair “Cabeludo”, além de um adolescente chamado João Vitor. A decorrência dos fatos indica que os criminosos chegaram ao local de motocicleta, em perseguição ao jovem.

Em seguida, o professor teria tentado intervir a entrada no ginásio, onde um grupo de crianças treinava futsal, e naquele momento também foi executado.

Ao lado do corpo das vítimas, os criminosos deixaram recado em papel escrito à mão, indicando que a autoria do crime seria de membros de facção contra outra.

