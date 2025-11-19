Procurado no Brasil por tráfico e fuga, membro da facção “Bala na Cara” é preso na fronteira

Agentes do Departamento de Investigações Regionais de Amambay prenderam, nesta terça-feira (18), Vinicius Luft Silveira, 26 anos, que era procurado no Brasil por tráfico de drogas e por ter fugido do sistema prisional, conforme mandado expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

A captura ocorreu por volta das 18h, na região de Cerro León e Humaitá, em Pedro Juan Caballero. Segundo as autoridades paraguaias, Vinicius é apontado como integrante da facção criminosa brasileira “Bala na Cara”.

Durante a ação, os agentes também apreenderam um Toyota Rav4 com placa brasileira MLQ6C95. O veículo não possui registro de furto ou roubo.

A prisão foi resultado de um trabalho conjunto com a Polícia Civil brasileira. Após monitoramento e diligências de inteligência, o suspeito foi localizado, identificado e levado à sede do Departamento de Investigações.

O procedimento ficou sob responsabilidade do agente fiscal Rodrigo Espínola, que formalizou a detenção e a apreensão do automóvel.