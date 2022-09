PRF prende casal que se passava por policiais em veículo furtado em MS

Um casal e namorados foram presos neste final de semana após se passarem por policiais civis, na cidade de Rio Verde (GO). De acordo com a polícia, o casal foi localizado dentro de um veículo, furtado na madrugada da última sexta-feira (9), em Campo Grande, capital sul-mato-grossense.

Segundo informações do Jornal Somos, policiais rodoviários federais (PRF) realizavam fiscalizações pela BR-060, quando avistaram um veículo e deram sinal de parada ao condutor. Ao se aproximarem do carro, os policiais viram que o motorista usava uma camiseta da Polícia Civil e seguia viagem ao lado da namorada.

Em checagem ao sistema, foi constatado que o veículo foi furtado em Campo Grande. Questionado pelos policiais, o condutor entrou em contradições, mas depois acabou confessando o crime. Ele foi preso em flagrante.

Novamente em consulta ao sistema policial, foi constatado que o motorista possui passagens pela polícia. O casal, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para delegacia da região e seguem presos e a disposição da justiça.

