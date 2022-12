PRF inicia a Operação Ano Novo 2022 em Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou às 00h de hoje (30) a Operação Ano Novo 2022, que vai até às 23h59min do domingo, dia 01 de janeiro de 2023. As ações têm como objetivo principal promover segurança nas rodovias do Estado.

As festas de final de ano, tradicionalmente, geram grande fluxo de veículos nas rodovias. Como também é um período de férias, muitas pessoas se deslocam para destinos turísticos, além de visitas familiares. Dessa forma, é necessária atenção especial, principalmente em pontos considerados críticos em relação a acidentes e criminalidade.

A PRF reforçará o efetivo em pontos estratégicos e a fiscalização de trânsito terá como foco coibir condutas que geram maior risco, como ultrapassagens proibidas, controle de velocidade, uso do cinto de segurança e dispositivo de retenção para crianças, uso de aparelho celular, além de alcoolemia ao volante, já que neste período pode ocorrer aumento do consumo de bebida alcoólica.

Além da fiscalização, a PRF contará ainda com ações educativas que visam levar educação de trânsito aos usuários das rodovias, com o objetivo de conscientizá-los de atitudes preventivas que podem contribuir para o trânsito mais seguro.

A Operação Ano novo faz parte da Operação Rodovida, que se estende até o carnaval e tem como objetivo a realização de diversas ações integradas com outras instituições, com foco na redução e prevenção de acidentes.

Com informações da Polícia Federal.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.