PRF apreende mais de 700 kg de maconha no interior

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em uma ação conjunta com a Polícia Militar de Alcinópolis, apreendeu 781 kg de maconha, no final da tarde de terça-feira (22), em Alcinópolis, aproximadamente 311 quilômetros de Campo Grande.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada ao veículo I/Hyundai Azera, no km 130 da BR-359. O condutor do veículo não obedeceu a ordem policial e empreendeu fuga. Foi iniciado o acompanhamento tático do veículo, que possuía placas de Itaberaí (GO). Após cerca de 5 km, o suspeito jogou o veículo para a lateral da via, e fugiu por uma mata às margens da rodovia.

No porta-malas e no interior do veículo, foram localizados e apreendidos 781 kg de maconha. O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Alcinópolis.