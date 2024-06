PRF apreende mais de 400kg de carne ‘podre’ que seria entregue em escolas de Batayporã

O caso tem apoio do vereador Diego Ricardy, que abriu investigação sobre o ocorrido

Uma carga com mais de 400 kg de carne estrada foi presa pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), no km-129 do trecho no município de Nova Andradina, na manhã dessa quarta-feira (19). De acordo com o portal Nova Noticias, a carne foi adquirida pela prefeitura de Batayporã, por uma empresa de Campo Grande. Apesar de conter nota fiscal, os patrulheiros apreenderam toda a mercadoria

A apreensão teve apoio da Vigilância Sanitária de Nova Andradina, onde os volumes estão guardados em dois frízeres, a espera para descarte.

O vereador de Batayporã Diego Ricardy (MDB), tomou conhecimento após uma denúncia anônima. Logo após entrou em contato com a PRF e a Vigilância Sanitária de Nova Andradina e constatou que realmente a carne estava apreendida no local.

O vereador também teve acesso ao boletim de ocorrência da PRF e a nota fiscal que comprova que a carne seria entregue em Batayporã e posteriormente distribuídas nas escolas e Ceinfs (Centro de Educação Infantil), da rede municipal e APAE, para o consumo das crianças.

Conforme apuração feita pelo vereador, a carne foi apreendida por estar sendo transportada em carro não compatível para o tipo de alimento, pois o mesmo não havia refrigeração e as carnes estavam fora de caixas térmicas, assim estando em uma temperatura fora do obrigatório para a validade, fato esse confirmado pela vigilância.

O vereador também relatou que há algumas divergências com o boletim de ocorrência e as notas apresentadas, assim como a data de entrega não bater com o dia citada na nota.

Diego Ricardy disse que tomará as medidas cabíveis contra essa situação e que nos próximos dias acionará o MP (Ministério Público) para apurar a irregularidade e acontecimento.

O que diz o vereador

“Centenas de crianças poderiam comer dessa carne, poderíamos ter uma das piores situações envolvendo uma questão alimentar, graças ao empenho da Polícia Rodoviária Federal esse alimento impróprio não chegou nos pratos das crianças”, ele ainda continuou questionando “será que essa foi a primeira vez que isso aconteceu ou isso já é algo corriqueiro?”.

Perguntas como essa que o mesmo espera sanar, pois segundo o vereador, ele irá a fundo nesse caso já que é seu papel fiscalizar e defender a população.

A prefeitura de Batayporã não se pronunciou sobre o caso.