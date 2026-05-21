Motorista vai preso por transporte de 20 Kg de skunk que saiu de MS na BR-060

No patrulhamento, os policiais abordaram o Chevrolet Onix e encontraram a droga no porta-malas

Na última quarta-feira (20), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 20 quilos de skunk durante fiscalização na BR-060, em Rio Verde, Goiás.

A droga foi localizada no porta-malas de um Chevrolet Onix, abordado por uma equipe de patrulhamento tático. Na fiscalização, os policiais perceberam forte odor vindo do interior do veículo e fiscalizaram o veículo.

Os policiais encontraram diversos pacotes da substância. O condutor, um homem de 26 anos, morador de Brasília, informou que buscou o entorpecente em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul e que transportava os ilícitos para a capital federal.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil de Goiás, em Rio Verde, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.