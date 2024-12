PRF apreende 500 Kg de maconha e recupera veículo em Dourados

Na tarde da última segunda-feira(9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 500 Kg de maconha e recuperou um veículo em Dourados.

Os policiais realizavam fiscalização quando tentaram abordar um VW/Gol, porém o condutor seguiu em alta velocidade para o perímetro urbano do município. A Divisão de Operações Aéreas da PRF foi chamada para auxiliar na busca do veículo.

As equipes localizaram o automóvel e realizaram a abordagem. No carro foram encontrados os tabletes de maconha. O motorista disse que levaria a droga para o estado do Paraná.

Os policiais também descobriram que o veículo possuía registro de roubo/furto, no interior de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Dourados (MS).