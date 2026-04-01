PRF apreende 213 quilos de maconha em abordagem na BR-376

Droga estava escondida no porta-malas de um Fiat/Mobi interceptado em Ivinhema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quarta-feira (1º), a apreensão de 213 quilos de maconha em Ivinhema. A ação aconteceu durante uma fiscalização de rotina na BR-376.

Os policiais abordaram um Fiat/Mobi e, ao vistoriar o veículo, encontraram diversos tabletes da droga escondidos no porta-malas. O motorista informou que havia recebido a carga em Coronel Sapucaia e que o destino seria a cidade de São Paulo.

Todo o material apreendido, junto com o condutor, foi encaminhado à Polícia Civil de Ivinhema para dar continuidade às investigações sobre o caso.

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