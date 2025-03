PRF apreende 15 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande

Na manhã de terça-feira (18), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 15 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização na BR-060, quando um Chevrolet/Corsa foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, a equipe notou que um lençol preto cobria algo no interior do veículo.

Ao remover o pano, os policiais descobriram que o motorista estava transportando cigarros de origem estrangeira. O condutor informou que havia pegado a mercadoria em Ponta Porã e a levaria até Campo Grande. Sem CNH, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária local para as providências cabíveis.

Com Dourados News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram