PRF acompanha ações e orienta sobre peregrinações em rodovias federais no MS

Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida 2024, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Mato Grosso do Sul irá acompanhar eventos no interior do estado e orientar peregrinos nas rodovias federais.

Os agentes desempenham um papel crucial no apoio a eventos que ocorrem nas rodovias federais, como às celebrações dos fiéis em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, que envolvem romarias e peregrinações em trechos da rodovia.

Em Dourados e Ribas do Rio Pardo, a PRF irá acompanhar ações após programação com os organizadores, dando mais segurança para os romeiros durante o trajeto em rodovias.

Esses eventos religiosos reúnem grandes grupos de devotos que transitam a pé, bicicletas, em veículos ou em caravanas, aumentando a necessidade de cuidados especiais com a segurança.

O apoio da PRF é fundamental para prevenir acidentes e assegurar a integridade dos romeiros e motoristas que utilizam as vias, por meio de ações de monitoramento do tráfego, escolta e orientação aos participantes, além de providenciar a sinalização e o controle de trânsito em trechos críticos.

Para a realização desses eventos nas rodovias federais, é necessário que os organizadores obtenham autorização prévia junto à PRF e outros órgãos competentes. Esse procedimento de coordenação e planejamento prévio, visa proporcionar uma peregrinação tranquila e segura para todos os fiéis e minimizar os impactos no tráfego.

Com PRF

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram