Três homens são presos por homicídio em contexto de tribunal do crime e associação criminosa

A Polícia Civil, por intermédio da delegacia de polícia de Batayporã, foi acionada, por volta das 13h da última quinta-feira (21), acerca da tentativa de homicídio praticado mediante emprego de arma de fogo e, cujos suspeitos seriam três indivíduos, que se utilizavam de um veículo Chevrolet Cobalt, De Cor Branca, para a sua prática. De modo que, realizados diversas diligências apuratórias, logrou-se êxito em se localizar, incialmente, um dos suspeitos, L.P.S.F (27 anos) em Batayporã, o qual ainda vestia a mesma roupa utilizada para o intento criminoso.

Por vez, os outros dois suspeitos, D.S.O (24 anos) e W.O.O (38 anos), empreenderam fuga junto ao veículo utilizado por eles para a prática delituosa, tendo sido localizado no distrito de casa-verde, município de Nova Andradina, por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina. Do apurado, restou demonstrado que a motivação do feito seria em razão de cobranças disciplinares de organização criminosa, ou seja, verdadeiro tribunal do crime.

Um dos flagrados, D.S.O (24 anos), seria suspeito pela prática do homicídio ocorrido mediante emprego de arma de fogo, em via pública, na cidade de Angélica, no último dia 06/03/2024, razão pela qual pendia sobre ele, mandado de prisão oriundo do Poder Judiciário da Comarca de Angélica e representado pela Polícia Civil daquela mesma circunscrição. Foi lavrado a prisão em flagrante dos envolvidos, as Autoridades Policiais da Delegacia de Batayporã e SIG-Nova Andradina representaram pela conversão do auto em prisão preventiva, dentre outras que objetivarão a conclusão das investigações nos próximos 10 (dez) dias, caso permaneçam presos, estando ambos os indivíduos à disposição da Justiça Pública.

Durante as diligências, a equipe da SIG constituiu elementos de informação que demonstravam que o cadáver localizado na última segunda feira (18/03/2024) também seria também seria alvo de homicídio praticado pelo grupo criminoso. Acerca deste fato, ficou evidenciado que naquela cena de crime, o grupo agia também em nome da facção criminosa, ocasião em que alvejaram à vítima, um homem de 42 anos com arma de fogo e em seguida, utilizando o mesmo veículo COBALT, COR BRANCO, colocaram o cadáver no porta-malas e o dispensaram próximo à rodovia onde foi localizado pelos policiais militares.

Por fim, a Polícia Civil de Batayporã e SIG-Nova Andradina contam com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o WhatsApp de contato para eventuais denúncias anônimas (67) 3443-1268 e 67 3441-1316.

