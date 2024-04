Presos os integrantes de organização criminosa que furtou casas no Carandá Bosque e Vila Almeida

Nesta quinta-feira(25), quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca foram cumpridos contra uma associação criminosa que praticou ao menos 07 arrombamentos em residências nos Bairros Carandá Bosque e Vila Almeida em Campo Grande. Os crimes foram praticados no mês de fevereiro.

A prisão foi feita pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF)

O esquema da organização criminosa

O grupo atuava à noite com três autores, o motorista permanecia no interior do veículo Ford/Ka de cor prata, dois indivíduos desembarcavam na residência alvo, tocavam a campainha e, diante da negativa de atendimento, utilizam de ferramentas para arrombar o portão social e dentro das residências furtavam objetos de valor (joias, relógios, televisores, etc.), totalizando um prejuízo aproximado de R$ 370.000,00. O quarto integrante da associação criminosa, proprietário do Ford/Ka, recebia dos demais o valor de R$ 1.000,00 para cada noite de furtos, a título de aluguel do automóvel.

O mesmo grupo criminoso também furtou 01 pistola da carga da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, ainda não recuperada. Os autores J. V. L. L. (24), L. M. S. (25), L. G. A. S. (22) e V. A. C. G. (24), todos reincidentes, foram presos preventivamente e indiciados por furto duplamente qualificado e associação criminosa.

Além disso, um ourives do Bairro Aero Rancho e um proprietário de lan house do Bairro Tijuca foram indiciados por receptação de parte dos objetos subtraídos.

