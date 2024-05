Preso segundo envolvido em assasinato de homem em campo de futebol em Dourados

Na última quarta-feira (15), a Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade de Dourados, após série de investigações, conseguiu localizar e dar cumprimento ao mandado de prisão do executor dos disparos que do homicídio que vitimou Marcus Vinicius Feliz da Silva. Conforme apurado, Marcus foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo no campo de futebol do bairro Jardim Guaicurus em Dourados.

A polícia militar atendeu a ocorrência e se deparou com a vítima com ferimentos na região torácica, segundo as testemunhas, dois homens teriam chegado no campo de futebol em uma biz vermelha, quando “o garupa” desceu do veículo e disparou com uma pistola por no mínimo quatro vezes contra a vítima e mais 13 vezes contra o imóvel ao qual a vítima tentou se esconder. Policiais iniciaram diligências no intuito de identificar os responsáveis e as circunstâncias do crime, sendo que na manhã de sexta conseguiram individualizar os envolvidos, bem como descortinou o motivo do crime, que seria uma rixa entre facções rivais.

Nesse sentido, foi representada pela prisão preventiva de V. H. V. S., que pilotava a motocicleta no momento do assassinato. Na manhã do dia 13/05, os policiais conseguiram capturar V. H. V. S., o qual negou o seu envolvimento no homicídio. Já na última quarta-feira (15), os policiais conseguiram localizar no distrito de Vila Vargas o segundo envolvido e suspeito de ser o executor dos disparos que vitimaram Marcus, o suspeito foi capturado quando tentava fugir para outra cidade, como já havia sido identificado e contra si já havia uma ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário, o suspeito V. A. R. de 24 anos de vulgo sanguinário, teve seu mandado de prisão preventiva cumprido e foi levado ao SIG onde foi interrogado sobre os fatos.

Com informações da DEPAC.

