Motorista de ônibus escolar que matou estudante de enfermagem é preso em Coxim

Homem responderá por homicído doloso

Na manhã desta quarta-feira (12), foi preso o motorista de um ônibus escolar, identificado como, Cleyton Matos Campos, suspeito de atropelar a estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, em Coxim.

Segundo o site Edição MS, O homem foi detido após ser ouvido na delegacia de Polícia Civil de Coxim e responderá homicídio doloso, quando há intenção de matar. Cleyton também deve ficar na cela da delegacia até que o flagrante seja analisado, o que pode levar até três dias.

O suspeito passará por audiência de custódia e o juiz ainda decidirá se mantém a prisão.

O caso

Na manhã desta quarta-feira (12), Cleyton conduzia um ônibus escolar que invadiu a contramão da avenida Mato Grosso do Sul, onde a universitária Letícia Camargo, de 25 anos passava a pé e foi supreendida pelo veículo, que a atropelou.

A estudante de enfermagem chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu de parada cardiorrespiratória pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim

Letícia estava prestes a concluir agraduação na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e sua morte tem causado grande comoção na cidade.

