Irmãos são presos depois de serem acusados de atropelamento

No fim da tarde desde domingo (12), Rhuan Carlos Alvez Vicente, de 22 anos, e o irmão mais novo que não teve o nome divulgado foram presos, apos causarem confusão com policias.

Tudo começou quando os dois foram acusados por populares de serem autores de um acidente onde os mesmos não prestaram ajuda a vítima. Os policiais foram atrás dos dois. Quando encontraram eles na rua Doçura, os irmãos até obedeceram a primeira ordem de colocar as mãos na cabeça, mas logo o motorista reage e se desentende com o policial.

Enquanto Rhuan discute com a equipe, o irmão tenta intervir. O mais novo chegou a afastar o motorista dos policiais, então ele volta para dentro do carro e tenta fugir, mas um PM age rapidamente atirando 3 vezes no pneu do carro, Rhuan perde o controle do carro e para metros a frente.

Segundo o boletim de ocorrência, mesmo com o flagrante, o motorista continuou a resistir a prisão, precisou ser imobilizado no chão e algemado pelas mãos e pelos pés. O irmão mais novo tentou intervim na prisão e acabou sendo preso também.

