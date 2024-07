Preso é asfixiado e morto em cela da Máxima

Homem de 41 anos foi encontrado morto, no início da manhã desta segunda-feira (8), em uma cela da Penitenciária Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima, após ter sido asfixiado. Ele estava com os braços cruzados e havia secreção no lençol que indicava o tipo de morte.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o policial penal responsável por entregar alimentos aos detentos abriu as celas 101 e 102, quando foi informado pelos presos que um dos detidos poderia estar morto, por não responder a estímulos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima deitada com a barriga para cima, mas já em rigidez cadavérica.

Na mesma cela onde o homem estava, também havia 11 internos cumprindo suas penas. A DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) foi acionada e investiga o caso, que foi registrado como homicídio qualificado. Ninguém confessou o crime.

