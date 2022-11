Preso com veículo carregado de drogas

Um jovem identificado como Douglas Lucas Nunes, de 21 anos, foi preso neste domingo (6), com uma caminhonete carregada com drogas. O traficante foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e a droga será pesada posteriormente.

A prisão aconteceu após a perseguição e acordo com informações policiais, houve uma tentativa de abordagem, porém, o condutor empreendeu fuga. Foram feitos disparos que acertaram dois pneus da caminhonete e o indivíduo foi abordado no km 5 da BR-463. Durante a vistoria, foi constatado que o veículo estava carregado com o entorpecente, que ocupava os bancos traseiros e a carroceria.