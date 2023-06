Presa dupla que liderava furto de “cérebro” de caminhões

Uma ação conjunta resultou na prisão de dois homens, um de 28 anos e outro de 26 anos, apontados como mentores de pelo menos 30 furtos de peças de veículos pesados nos últimos meses em Dourados e região. . A ação faz parte da operação “Hermes” deflagrada para investigação do grupo criminoso especializado no furto de módulos de injeção eletrônica. A peça é responsável por controlar os atuadores do motor de veículos pesados, melhorando o processo de ignição e injeção. O valor de mercado deste produto pode chegar a R$ 20 mil.

O prejuízo total causado pela quadrilha é estimado em aproximadamente meio milhão de reais a trabalhadores locais, segundo nota informativa divulgada nesta manhã (13) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Durante as buscas celulares e outros documentos e objetos de interesse da investigação foram apreendidos pelas equipes policiais

Eles foram localizados e detidos em Rondonópolis (MT) pela Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), após investigação iniciada pelo SIG/NRI (Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência) do 1º Distrito Policial de Dourados. Além dos dois mandados judiciais de prisão preventiva, os policiais civis também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em diferentes endereços na cidade localizada no interior de Mato Grosso.

