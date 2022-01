Posto da polícia abandonado vira dor de cabeça no Tiradentes

A população do bairro Tirandentes entrou em contato com a equipe do O Estado Online para denunciar um terreno na rua João Cassimiro, onde funcionava um pelotão da Polícia Militar, mas que foi abandonado e agora é frequentado por vândalos e usuários de drogas na região leste de Campo Grande.

De acordo com a vizinhança, os invasores já quebraram as vidraças, portas e começaram a furtar objetos que restaram do antigo pelotão que atendia os bairros ao redor como Estrela Parque, Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Lagoa Itatiaia, entre outros.

A maior preocupação é que, ao lado do local abandonado, existe uma creche e uma escola estadual, sem contar a grande quantidade de mato alto e lixo espalhado. Por fim, a vizinhança pede que retorne o posto policial ou feche adequadamente.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)