Porcos queixadas são capturados em residência após causarem confusão em Aquidauana

Na manhã da última quinta-feira (16), um grupo de porcos queixada entraram numa resdiência e por ali ficaram até serem capturados em Aquidaua.

Moradores acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauanapara para atender à solicitação de um homem e dois idosos que estavam presos em sua residência, localizada na área central da cidade.

Os moradores não conseguiam sair devido à presença dos porcos no interior do quintal. Esses animais, típicos do Pantanal, estavam circulando pelo local, colocando em risco tanto a segurança das pessoas quanto a integridade física dos idosos, que apresentavam condições de saúde debilitadas.

Foi então organizada uma força-tarefa para conter e capturar os animais. Após isolar os queixadas em uma área específica do terreno, foi possível retirar os moradores em segurança. Em seguida, utilizando gaiolas e com a ajuda de um trator, a equipe iniciou a captura dos animais.

Os queixadas foram levados para o quartel da PMA de Aquidauana, onde passaram por uma avaliação realizada pela veterinária do GRETAP, que atestou boas condições de saúde. Mais tarde, a PMA foi novamente acionada devido à observação de um macho adulto em outra parte da cidade. A equipe do GRETAP se dirigiu até o local e, com o uso de dardos tranquilizantes, conseguiu capturar o macho adulto com sucesso.

Para minimizar o estresse causado pela captura e contenção, os animais foram soltos em uma região conhecida como Anhumas, um local apropriado e com condições adequadas para recebê-los.

A PMA aproveita o caso para orientar a população sobre a importância de respeitar a fauna local, destacando que a captura e a prática de “ceva” (alimentação intencional para atrair animais) de animais silvestres é crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/98. A multa prevista pode variar de R$ 500,00 a R$ 5.000,00 por animal, além de responsabilidade criminal, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano.

Além das implicações legais, é fundamental destacar os riscos que esses animais representam, especialmente para crianças e idosos. A presença desses animais nas áreas urbanas pode ocasionar graves acidentes.

A força-tarefa foi realizada pela PMA, com o auxílio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, do 7° Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana e do GRETAP (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal).