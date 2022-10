Homem é suspeito de estuprar filha por mais de dois anos

Um homem, de 49 anos, é suspeito de estuprar a própria filha há dois anos em uma cidade da região do Bolsão, em Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar ouviu o relato da menina, de seis anos, durante ocorrência na casa da família na manhã de hoje (29).

Os policiais foram chamados até a residência devido a uma briga de casal, entre o pai e a mãe da criança. Segundo a mulher, o homem havia jogado a criança para fora da casa pelos braços, e ela estaria reclamando de dor. Ele também teria empurrado a mulher e jogado um celular no chão.

Ao conversarem com a criança, ela relatou que por diversas vezes foi abusada pelo pai. Conforme consta no registro policial, os abusos teriam ocorrido de janeiro de 2020 e seguido até setembro deste ano.

A menina também contou que já morou apenas com o pai e que ele praticava atos libidinosos com ela quando iam dormir.

Segundo relato, o homem pedia para que ela não contasse a ninguém sobre os abusos e que eram ‘segredo dos dois’. A mãe não tinha conhecimento sobre os supostos estupros.

O autor disse que a briga foi causada pela guarda da criança e que não havia machucado ninguém. Ele foi encaminhado para a Delegacia. Ambas as partes não apresentaram lesões corporais no exame externo.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável pela PM (Polícia Militar) e também é investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção a Crianças e aos Adolescentes). Foi solicitado exame de sexologia forense.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.