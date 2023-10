Populares ouvem tiros e encontra jovem morto com três tiros em cidade de MS

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros na madrugada de hoje (22), no município de Brasilândia, a 366 quilômetros de Campo Grande. Os motivos da morte ainda não foram esclarecidos e a Polícia Civil que irá investigar o caso.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h30 quando policiais militares receberam informações de que no Bairro Flávio Derzi, um jovem foi ferido por três tiros. No local, testemunhas relataram que ouviram os disparos e ao sair das residências, deparou com o jovem caído.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas chegou sem vida na unidade médica. A Polícia Civil abriu um inquérito de investigação e o autor do homicídio até o momento não foi localizado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.