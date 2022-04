Ponto de venda de drogas é fechado e irmãos são presos no Jardim Imá

A Polícia Civil, por intermédio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizou ontem (4), a prisão em flagrante de dois irmãos, de 23 e 26 anos, que traficavam no Jardim Imá, em local conhecido como Boca do Buldogue, apelido do mais velho.

Foram apreendidas 61 porções de cocaína, com peso de 1,4kg, 10 porções de maconha, com peso de 4,1kg e dinheiro fruto do tráfico.

Os suspeitos já vinham sendo investigados pela Denar e havia diversas denúncias acerca da boca de fumo, a dupla acabou presa após uma venda realizada pelo irmão mais novo. O mais velho que possui uma tornozeleira eletrônica, foi preso no depósito onde mantinha grande parte da droga.

Ambos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a dupla ja possui diversos antecedentes criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.