Policial Militar fica ferido em acidente durante patrulhamento em Nova Andradina

No final da tarde(27), um policial militar de 38 anos sofreu um acidente de trânsito durante uma carreata após um carro cruzar a preferencial na cidade de Nova Andradina. O homem estava em serviço de motopatrulhamento.

Segundo informações da Jornal da Nova, o PM pilotava a moto na avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade quando um motorista do veículo Fiat Mobi cruzou a preferencial rua Waldemar do Carmo Martins.

O PM acabou caindo ao tentar fazer uma manobra evasiva, que resultou em ferimentos no pé esquerdo do policial. O motorista do carro acabou fugindo do local sem prestar socorro.

Os primeiros socorros foram realizados por uma outra equipe da Polícia Militar no local e depois o homem foi encaminhado para o Hospital Cassems.

