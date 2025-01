Policial da reserva em surto mobiliza forças policiais no Novos Estados

Na tarde desta terça-feira (21), um policial da reserva em “surto” mobilizou equipes policiais do Bope e Choque no cruzamento da Rua Itaparica com a Ribeirão Pires e também a Avenida Nossa Senhora do Bonfim.

A quadra em torno da residência do homem foi fechada para o trabalho da polícia de negociações. O homem estaria em posse de uma arma de fogo e essa não seria a primeira que o policial da reserva pratica atos como esse.

O Corpo de Bombeiros também está no local. Viaturas das forças policias estão no local e ainda não houve um desfecho do caso.

Ainda não há mais informações e detalhes sobre o caso sobre o estado de saúde do homem, se há outras pessoas envolvidas e possíveis vítimas dessa situação.