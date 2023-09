Duas pessoas são detidas conduzindo veículo roubado na fronteira

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram neste final de semana um Jeep Compass furtado, na última sexta-feira (22), em Campo Grande. O flagrante aconteceu na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente, de 17 anos de idade, apreendido na ação.

O flagrante aconteceu na noite de sábado (23), quando os policiais realizavam um bloqueio, na região do Trevo do Copo Sujo, quando abordaram duas pessoas que seguiam no veículo. Durante entrevista o condutor do carro disse que havia pego o automóvel de uma tia para comprar produtos no Paraguai. O passageiro afirmou que estaria indo ao país vizinho para comprar um celular.

Durante checagem a placa do Jeep os policiais constataram o furto na última sexta-feira em Campo Grande. Ao serem novamente questionados, os autores relataram que foram contratados por uma pessoa em Campo Grande, para levar o veículo até um shopping no Paraguai. No local eles receberam dois mil reais.

Ambos foram encaminhados à sede do DOF, onde estão a disposição.

