Policiais localizaram cocaína avaliada em R$ 2,5 milhões em veículo na fronteira

Equipes da Polícia Civil, com auxílio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreenderam na tarde de ontem, quase 50 quilos de cocaína, na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a polícia, o flagrante aconteceu durante uma denúncia anônima de que um veículo VW Saveiro, de cor vermelha, estaria passando pela região carregado de entorpecentes, Diante das informações, os policiais realizaram fiscalizações na região, quando localizaram o automóvel trafegando pela MS-164, realizando a abordagem ao veículo.

Ao avistar os policiais realizando sinal de parada, o condutor acelerou o veículo em alta velocidade. Durante a fuga, os policiais tentou emparelhar o veículo, mas o condutor tentou jogar o VW Saveiro em direção a viatura policial, colocando em risco a vida dos policiais. Os agentes, na tentativa de defesa, realizaram disparos de tiros para tentara abordar o condutor, quando o motorista do veículo de passeio entrou em um matagal as margens da rodovia, abandonando o carro, próximo à linha de fronteira com Paraguai. Ainda conforme depoimento dos policiais, o condutor conseguiu fugir para o país vizinho a pé.

Diante do caso, o veículo foi encaminhado a Defron de Dourados para inspeção. Foi localizado em compartilhamento oculto 47 tablets, pesados 50 quilos de cocaína alocados no interior do automóvel. Segundo a polícia, foi necessário cortar a lataria para alcançar a droga.

As investigações continuam pela Polícia Civil na tentativa de localizar o dono do veículo. O entorpecente apreendido foi avaliado em R$ 2,5 milhões.

