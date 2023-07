Policiais encontram quase 500 kg de maconha em caminhonete falsa do exército

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos na tarde de ontem (6), transportando quase 500 kg maconha em uma caminhonete de falsa caracterização do Exército Brasileiro, na BR-060, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ambos alegaram que receberia R$ 7 mil para levar os entorpecentes até Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na BR-060, quando receberam informações da Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso, sobre uma caminhonete suspeita que transitava na região. Os policiais depararam com uma Toyota/Hilux com caracterização similar a do Exército Brasileiro, pela BR-060. Ao avistar o veículo, os agentes da PRF, deram sinal de parada ao condutor, que acelerou o veículo para cima da barreira policial.

Após quilômetros de perseguição, o motorista estacionou o veículo. Durante abordagem, o condutor e o passageiro se entregaram e confessaram o transporte de entorpecentes.

Segundo a polícia, no momento do flagrante os dois homens vestiam roupas militares. No veículo, foram encontrados 486 quilos de maconha, divididos em diversos tablets. Durante a checagem, foi constatado que a caminhonete tinha a plotagem do Exército Brasileiro e era falsa.

O motorista e o passageiro confessaram que pegaram os entorpecentes em Ponta Porã e deixariam na Capital. Ambos foram presos em flagrante encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Ainda conforme informações policiais, durante o registro da ocorrência, os agentes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram buscas e apreensões no município de Rio Verde de Mato Grosso, quando encontraram em uma residência, galões de tinta, nas mesmas cores verde e marrom, caracterizados na caminhonete apreendida em Sidrolândia. Duas pessoas foram presas suspeitas de realizar descaracterização do veículo.

