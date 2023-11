Policiais encontram mais de uma tonelada de maconha em casa abandonada

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram mais de uma tonelada de maconha em uma residência abandonada, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Os entorpecentes foram encontrados durante um patrulhamento pelo bairro Ponta Porã II, quando os policiais avistaram dois homens que estavam em frente a uma residência, que fugiram ao perceber a presença dos policiais na região.

No local que estava abandonado, os policiais encontraram 35 fardos de maconha, que após a pesagem totalizaram 1,1 tonelada de maconha.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,2 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

