Policiais encontram mais de 6 toneladas de maconha escondidos em carga de soja

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, ontem (6), mais de 6 toneladas de maconha, em um caminhão que transportava soja, na BR-267, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Ao ser interrogado, o motorista não deu detalhes para onde os entorpecentes seriam entregues.

O flagrante aconteceu quando os policiais rodoviários depararam com um caminhão Mercedes Benz realizando uma manobra brusca na rodovia ao se aproximar da fiscalização. Ao ser abordado, o condutor que não teve identidade divulgada, entrou em contradição em suas respostas, fazendo com que os policiais desconfiassem das informações passadas.

O veículo foi encaminhado a uma empresa próxima para fiscalização da carga de soja, onde durante a vistoria foram encontrados 6,5 toneladas de maconha, divididos em diversos tabletes. Ao ser novamente questionado, o motorista confessou que pegou o caminhão em Maracaju, mas se manteve em silêncio ao dizer o destino final. A ocorrência foi encaminhada Polícia Judiciária local.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram