Policiais encontram mais de 4 toneladas de maconha em caminhão-baú roubado

Duas pessoas foram presas na tarde de ontem (2), transportando mais de 4 toneladas de maconha, em um caminhão-baú roubado em São Paulo (SP). O flagrante aconteceu na MS-270, próximo ao Distrito de Itahum, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão aconteceu durante um bloqueio policial, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) avistaram um caminhão-baú em alta velocidade pela rodovia. Segundo o DOF, na tentativa de escapar da fiscalização, os criminosos adesivaram a carreta com o logo de uma marca de uma cooperativa de grãos conhecida no país.

Os policiais fizeram sinal de parada, o que foi respeitado pelo motorista. Durante o questionamento, o condutor do veículo apresentou respostas desconexas e demonstrou nervosismo. Ainda durante a entrevista, os agentes avistaram um VW/Voyage que vinha logo atrás. O automóvel freou e retornou na pista em fuga. Ao deparar com a manobra, os policiais foram atrás, iniciando uma perseguição pela rodovia.

Após quilômetros em perseguição, o automóvel foi alcançado pelos policiais e o motorista preso em flagrante.

Ao ser questionado novamente pelos agentes do DOF, o caminhoneiro disse que pegou o veículo no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã e iria até Dourados, onde repassaria para outro condutor. Já o homem que estava no Voyage, relatou que fazia apenas o trabalho de batedor e foi orientado a seguir o caminhão até Santa Rita do Pardo. No caminhão e no veículo de passeio, os policiais encontraram rádios comunicadores na mesma frequência.

Ainda conforme divulgado pelo DOF, na vistoria a carga, os agentes encontraram 152 fardos de maconha, pesados totalizaram 4.142 quilos do entorpecente. foram encontrados mais de 20 quilos de Skank. A droga é avaliada no mercado interno em R$ 9 milhões.

A mercadoria e os veículos foram encaminhados para a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) de Dourados.

